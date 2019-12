C'era il rischio di un girone di ferro con Francia e Portogallo, invece per l'Italia l'urna di Bucarest è stata benevola. A Euro2020 la nostra Nazionale sfiderà Turchia, Svizzera e Galles in un gruppo sicuramente più morbido delle aspettative. Anche Il Gazzettino ne scrive in prima pagina: "Ai sorteggi gli Azzurri trovano la Turchia, la Svizzera e il Galles".