Il Gazzettino: "Carcere per i razzisti nello stadio"

"Carcere per i razzisti nello stadio". Così titola in prima pagina, con più precisione in taglio alto, l'edizione odierna de Il Gazzettino a proposito degli atti di razzismo che si ripetono ogni weekend all'interno degli stadi italiani. Ci sarebbe una proposta di legge, scrive il quotidiano, per mandare in prigione le persone che si comportano in modo razzista allo stadio.