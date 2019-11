Da ieri sera c'è una nuova capolista in Serie A, almeno temporaneamente, in attesa di Juventus-Milan in programma stasera. E' l'Inter, che con un successo contro l'Hellas Verona scavalca la Juventus e torna in vetta. Il Gazzettino ne parla in prima pagina con un titolo in taglio alto: "Rimonta di carattere contro il Verona e l'Inter riprende la testa della classifica".