Il Gazzettino: "Fronte comune per la ripresa. L'Udinese sta alla finestra"

"Fronte comune per la ripresa. L'Udinese sta alla finestra". Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Gazzettino. I club del massimo campionato, in attesa di sapere quali saranno le decisioni dei vertici del calcio, sono compatti per la ripartenza della Serie A. In alcune regioni inoltre è stato concesso di allenarsi presso i centri sportivi in maniera individuale già dalla giornata di domani.