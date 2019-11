Il Gazzettino: "Il gol marziano di Costa e la Juve vince 2-1"

"Il gol marziano di Costa e la Juve vince 2-1". Così titola in prima pagina in taglio alto l'edizione odierna de Il Gazzettino. Importantissima vittoria della formazione di mister Maurizio Sarri che batte per 2-1 la Lokomotiv Mosca grazie ad un super gol del brasiliano Douglas Costa all'ultimo minuto di gioco. La Juventus con questa vittoria si qualifica agli ottavi di finale di Champions League.