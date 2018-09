Il Gazzettino in taglio alto: "Juve batte Napoli ed è già fuga"

"Ronaldo, palo e assist: la Juventus batte il Napoli 3-1 ed è già fuga". In taglio alto sull'edizione odierna de Il Gazzettino c'è spazio anche per il calcio e, in particolar modo, il big match di ieri tra Juventus e Napoli terminato con la rimonta bianconera. Adesso la Vecchia Signora è a +6 sugli azzurri.