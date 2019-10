Non vanno oltre la parità Juventus e Inter, le prime due della classifica di Serie A, che negli anticipi di ieri hanno steccato, non sono riusciti a guadagnare bottino pieno e adesso potrebbero essere avvicinate da Atalanta e Napoli. Gli anticipi trovano spazio anche sull'edizione odierna de Il Gazzettino: "Juve e Inter in frenata: solo due pareggi con Lecce e Parma".