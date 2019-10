La Juventus non si ferma contro il Bologna. Fanno discutere un paio di episodi, ma alla fine i tre punti prendono la via di Torino. Il Gazzettino ne scrive in prima pagina, dedicandovi un titolo in taglio alto: "Juve implacabile, reagisce e vince". Nello stesso spazio, il quotidiano concentra l'attenzione anche su un altro dei tre anticipi di ieri: "Pari show tra Lazio e Atalanta".