Il Gazzettino in taglio alto: "Nazionale già sotto processo"

Nel taglio alto della prima pagina de Il Gazzettino c'è spazio anche per il calcio, in particolar modo per la Nazionale e Mario Balotelli. "Il flop di Balotelli e gli errori in campo. La Nazionale di Mancini è già sotto processo", è questo il titolo scelto dal quotidiano del NordEst, che si riferisce alla prestazione negativa dell'attaccante del Nizza nel match contro la Polonia.