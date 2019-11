Il Gazzettino: "Inter, gran finale: con il Praga è 3-1"

"Inter, gran finale: con il Praga è 3-1". Così titola in prima pagina, in taglio alto con la precisione, l'edizione odierna de Il Gazzettino a proposito dei nerazzurri. La formazione allenata da mister Antonio Conte ha battuto per 3-1 lo Slavia Praga grazie ad una super prestazione della copia d'attacco formata dall'argentino Lautaro e dal belga Lukaku. Adesso parte la missione Barcellona per centrare la qualificazione agli ottavi di Champions League.