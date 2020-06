Il Gazzettino: "Inter, l'1-1 non basta. Sarà Napoli-Juve la finale di Coppa"

Dopo il successo del match di andata a San Siro, il Napoli ha pareggiato 1-1 in casa contro l'Inter staccando il pass per la finale di Coppa Italia che si disputerà all'Olimpico di Roma contro la Juventus mercoledì prossimo. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Gazzettino: "Inter, l'1-1 non basta. Sarà Napoli-Juve la finale di Coppa".