Il Gazzettino: "Inter, raffica di positivi: adesso trema la Serie A"

Il Gazzettino si occupa in apertura dell'impennata di contagi in Serie A: "Inter, raffica di positivi: adesso trema la Serie A". Dopo Skriniar e Bastoni, anche Nainggolan e Gagliardini positivi al Covid in casa Inter. In Serie A c'è apprensione per l'aumento dei contagi, che proietta scenari poco rassicuranti per il prosieguo del campionato.