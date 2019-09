La Juventus, stavolta senza soffrire più di tanto, batte la SPAL e vola a 16 punti in classifica. L'Inter, fin qui impeccabile, supera anche la Sampdoria in trasferta e fa sei su sei in campionato. Il Gazzettino si sofferma sulle prime due della classe in prima pagina, raccontando i rispettivi successi, con uno sguardo al derby d'Italia in programma tra sette giorni: "Juventus e Inter, vittorie di forza per preparare lo scontro diretto".