Il Gazzettino: "L'Atalanta fa l'impresa e vola agli ottavi"

"L'Atalanta fa l'impresa e vola agli ottavi". Così titola in prima pagina, in taglio alto per la precisione, l'edizione odierna de Il Gazzettino a proposito dell'Atalanta. La formazione di mister Gasperini ha battuto per 3-0 lo Shakhtar Donetsk grazie alle reti di Castagne, Pasalic e Gosens. Con la vittoria sulla formazione Ucraina la Dea conquista così il secondo posto in classifica nel girone di Champions League e soprattutto la qualificazione agli ottavi di finale.