Il Gazzettino: "La Juve in 10, ma ci pensa Ronaldo: 2-2 con la Roma"

"La Juve in 10, ma ci pensa Ronaldo: 2-2 con la Roma". In taglio alto su Il Gazzettino c'è spazio per il pari di ieri sera tra bianconeri e giallorossi: la squadra di Fonseca va in vantaggio per due volte con Veretout, ma in entrambi i casi ci pensa il solito CR7 a ripristinare l'equilibrio. Juve in dieci uomini poco dopo il sessantesimo per l'espulsione occorsa ad Adrien Rabiot.