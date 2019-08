Il Gazzettino: "La Juve perde Chiellini, sei mesi di stop"

"La Juve perde Chiellini: sei mesi di stop. E oggi il Napoli". E' questo il titolo che Il Gazzettino dedica al calcio in prima pagina, concentrandosi soprattutto sulla Juventus e sul big match dello Stadium in programma per stasera. Non ci sarà ovviamente Chiellini, a causa della lesione riportata nella giornata di ieri che lo terrà fuori dunque per oltre mezza stagione.