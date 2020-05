Il Gazzettino: "Le Regioni danno il via libera agli allenamenti dei calciatori"

Arriva il via libera da alcune regioni alla ripresa delle sedute per le squadre di A. Emilia Romagna, Lazio, Campania e Sardegna, con l'ingresso nella fase 2, hanno dato l'ok agli allenamenti individuali. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Gazzettino: "Le Regioni danno il via libera agli allenamenti dei calciatori".