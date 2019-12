L'Inter batte nettamente il Genoa e si regala un Natale in vetta alla classifica, a pari punti con la Juventus. Poker netto ieri a San Siro, con un protagonista assoluto: Romelu Lukaku, autore di due gol, un assist e del rigore regalato a Sebastiano Esposito per la sua prima gioia in Serie A. Il Gazzettino in prima pagina dedica spazio ai nerazzurri e all'attaccante belga: "Lukaku show e l'Inter riaggancia la Juve sulla vetta".