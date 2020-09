Il Gazzettino: "Pazza Inter, in due minuti ribalta la Viola e vince 4-3"

vedi letture

Successo in rimonta per l'Inter. Nei minuti finali la squadra di Antonio Conte ha superato 4-3 la Fiorentina grazie alle reti di Lukaku e D'Ambrosio raccogliendo così i primi tre punti stagionali. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Gazzettino: "Pazza Inter, in due minuti ribalta la Viola e vince 4-3".