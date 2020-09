Il Gazzettino: "Serie A, stadi aperti per mille spettatori"

"Serie A, stadi aperti per mille spettatori". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Gazzettino. Via libera del Governo per la presenza negli impianti della Serie A al pubblico. Saranno consentiti da oggi mille tifosi.

Pari fra Verona e Roma - Il taglio alto di prima pagina invece è dedicato alla sfida di ieri sera fra il Verona e la Roma. La due formazioni si sono spartite la posta in palio pareggiando senza reti. Questo il titolo: "Verona-Roma, un pareggio per il debutto. Toro ko a Firenze".