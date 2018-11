Il Gazzettino su Juve e Inter: "Duello a distanza con vista Champions"

© foto di Di Benedetto

Il Gazzettino in edicola questa mattina dedica spazio a Inter e Juventus, con il titolo: "Duello a distanza con l'occhio alla Champions". I bianconeri sfidano il Cagliari, la squadra di Spalletti a San Siro contro il Genoa, con un pensiero alle gare europee che potrebbero far staccare il pass per gli ottavi a entrambe.