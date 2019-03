Il Gazzettino titola: "Goleada dell'Italia contro il Liechtenstein: 6-0"

© foto di Lorenzo Di Benedetto

"Goleada dell'Italia contro il Liechtenstein: finisce 6-0". Questo il titolo in taglio alto nella prima pagina de Il Gazzettino di questa mattina dopo il successo degli azzurri al Tardini. Ottime risposte per il ct che chiude questa finestra di gare valide per la qualificazione a Euro 2020 con due successi su due.