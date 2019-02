© foto di Lorenzo Di Benedetto

"Inter e Napoli, doppio pass per gli ottavi di Europa League". Questo il titolo in prima pagina de Il Gazzettino di questa mattina dopo i successi delle due italiane di ieri sera. Tutto facile per entrambe, con Spalletti che ha liquidato il Rapid Vienna per 4-0, mentre i partenopei hanno battuto lo Zurigo 2-0 al San Paolo.