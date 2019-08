Il Gazzettino titola: "L'Inter spoglia Icardi, a Lukaku il numero 9"

Romelu Lukaku ha già postato con la sua nuova maglia: la numero 9 dell'Inter. Quella che fino a poco fa era di Mauro Icardi, ex capitano e ormai ex detentore della maglia del centravanti per antonomasia. "L'Inter spoglia Icardi: ipotesi scambio con Dybala. A Lukaku il numero 9", titola in prima pagina Il Gazzettino, che in taglio alto ipotizza anche un do ut des con la Juventus per avere in cambio la Joya. Una operazione, comunque, che ad oggi pare abbastanza complicata.