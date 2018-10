Il Gazzettino titola: "Super Higuain. E l'Inter soffre"

© foto di Di Benedetto

Spazio alle milanesi nella prima pagina de Il Gazzettino di questa mattina, con il titolo: "Super Higuain. E l'Inter soffre". 3-1 per i rossoneri contro il Chievo a San Siro, vittoria per 1-2 a Ferrara contro la SPAL per i nerazzurri e dopo la sosta ci sarà il derby.