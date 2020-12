Il Gazzettino: "Udinese da brividi. Si fa raggiungere, ma poi riesce a domare il Toro"

"Udinese da brividi. Si fa raggiungere, ma poi riesce a domare il Toro": questo il titolo di apertura dell'edizione odierna de Il Gazzettino. I bianconeri di mister Gotti strappano altri tre punti - dopo una settimana di sosta per via della gara non disputata contro l'Atalanta -, e si portano in decima posizione in classifica, a quota 13 punti.