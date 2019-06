Il Giornale di Brescia, Corini: "Ho sentito fiducia, resto qui"

© foto di Marco Conterio

Nel taglio basso de Il Giornale di Brescia oggi in edicola, c'è spazio per le Rondinelle e per il futuro della panchina del club. Eugenio Corini scioglie le riserve e ammette, premiato insieme ad altri tecnici che hanno fatto la storia biancoblù: "ho sentito la fiducia e quindi resto al Brescia".