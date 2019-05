© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

“Un Brescia da Oscar”, così titola Il Giornale di Brescia in edicola tracciando un bilancio del campionato della Rondinelle che hanno vinto il campionato di Serie B tornando così in Serie A. “La promozione in A e la vittoria del campionato di Serie B non sono passate inosservate. - si legge nel sottotitolo nella prima dello sport – Stasera a Rimini, nella serata dei top 11, verranno premiate sei Rondinelle. Sabelli, Donnarumma, Torregrossa, Tonali, Bisoli e Romagnoli”.