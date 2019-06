Il Giornale di Sicilia apre con Inter-Conte: "Ora finirà la pazza Inter"

© foto di Rosa Doro

Anche su Il Giornale di Sicilia si dà risalto alla nuova era dell'Inter che dopo l'addio di Luciano Spalletti, ha annunciato ufficialmente l'arrivo di Antonio Conte che subito si è messo in mostra con parole ficcanti e chiare per iniziare questo nuovo corso nerazzurro: "Al via l'era Conte: "Ora finirà la pazza Inter", ha detto il tecnico che si è ripromesso di riportare l'ordine in quella parte di Milano.