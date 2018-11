© foto di Ospite

Il Giornale di Sicilia di questa mattina apre in prima pagina con le vicende societarie del Palermo: "Zamparini ai saluti finali". Un comunicato annuncia la cessione della società ma è mistero sui compratori. Le firme definitive, che ancora non sono arrivate, non sono un dettaglio da sottovalutare per il buon esito dell'affare.