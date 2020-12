Il Giornale: "C'è Signora e Signora. In Champions la Juve incrocerà il primo arbitro donna"

"C'è Signora e Signora. In Champions la Juve incrocerà il primo arbitro donna". Questo il titolo utilizzato stamane da Il Giornale nell'edizione odierna. La francese, 37 anni il 14 dicembre, si troverà di fronte niente meno che Cristiano Ronaldo. Dopo il debutto in EL il 22 ottobre scorso in Leicester-Zorya diventa il primo arbitro donna in Champions. Le sue dichiarazioni chiariscono quanta personalità abbia e perché sia stata scelta: "Sono 1,64 m, ma non ho mai avuto problemi dovuti alla mia altezza. Tecnicamente e fisicamente siamo come gli uomini, non abbiamo paura di sbagliare. Spero che il mio esempio serva a tutte quelle che fanno questo lavoro o che aspirano a farlo". Nella finale di Supercoppa fu perfetta insieme alle sue assistenti donne.