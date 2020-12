Il Giornale: "Casi Papu e Luis Alberto, ora i social sono nemici degli spogliatoi"

I social possono portare subbuglio all'interno di uno spogliatoio, basti guardare al Papu Gomez o a Luis Alberto. E così Il Giornale oggi titola: "Casi Papu e Luis Alberto, ora i social sono nemici degli spogliatoi". Parole in libertà, magari anche frutto della spensieratezza e dell'immediatezza via smartphone, che possono tuttavia creare dei veri e propri casi: tensioni societarie, crepe nell'ambiente, radio in rivolta e mugugni dei tifosi. Ma se le telecamere sono una minaccia esterna alle mura dello spogliatoio, i social lo sono all'interno. E si sa, le minacce è sempre meglio averle fuori dalla porta piuttosto che in casa. Bastano un video, una storia, o un tweet per destabilizzare un microcosmo che vive di norme e dinamiche antiche.