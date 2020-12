Il Giornale: "Conte e il patto con l'Inter. La svolta dopo il ko contro il Real"

vedi letture

Il Giornale in edicola questa mattina dedica uno spazio al suo interno ai nerazzurri con il titolo seguente: "Conte e il patto con l'Inter. La svolta dopo il ko contro il Real". Nonostante tutte le difficoltà qualcosa sembra cambiato davvero. Dopo la sconfitta contro il Real Madrid sembra scoccata la scintilla. La voce dello spogliatoio racconta di un confronto e di un patto giocatori-tecnico che ha dato i suoi frutti. In questo momento sembrano esserci tutti di testa con la giusta attenzione e concentrazione. Con la ciliegina sulla torta che si chiama Romelu Lukaku: non è stata fortuna puntare su di lui, ma intuizione. Se saprà gestire la pazzia l'Inter potrà fare l'impresa in Europa e tornare protagonista in campionato.