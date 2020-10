Il Giornale critica il ct: "Mancini sbaglia lo schema Covid. Che autogol la vignetta"

vedi letture

Il Giornale in edicola quest'oggi dedica spazio alla polemica che è montata ieri per la storia condivisa ieri su Instagram da Roberto Mancini: "Nei giorni scorsi si è fatto banchettare persino dalla professoressa Fornero - scrive il quotidiano - adesso rischia una mezza sollevazione popolare per una vignetta". Il c.t. sposa le polemiche sull'eccessivo allarmismo che accompagnerebbe la seconda ondata della pandemia, "ma forse - si legge - dimentica che, sotto certi aspetti, il suo è anche un ruolo istituzionale, non solo tecnico". Il Giornale definisce una "scelta non condivisibile" quella di pubblicare la vignetta, anche se poi ha precisato che non voleva mancare di rispetto alle vittime.