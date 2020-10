Il Giornale e il derby del Covid: "CR7 virologo, Burioni calciatore"

Tony Damascelli sulle pagine de Il Giornale analizza la polemica scaturita dal commento social di Cristiano Ronaldo. "CR7 virologo, Burioni calciatore" scrive ironicamente il giornalista. "Una giocata sbagliata riporta a centrocampo il derby dei virologi, il quale capito di aver commesso un fallo da rigore ha provveduto a rimuovere l'alto pensiero (i tamponi sono ca**ate) ma non in tempo utile. L'illustre Burioni che conta più presenze in tv dello stesso Ronaldo ha colto la palla al balzo entrando a piedi uniti sul suo nuovo avversario. E' un derby di pensieri e parole. Prevedo altre reazioni, fremono già altri dottori e dottoresse, il drive in è aperto con Galli, Gismondo, Ricciardi, Zangrillo, Capua e Pregliasco. Passare da Covid-19 a CR7 sarà un gioco da ragazzi".