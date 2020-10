Il Giornale e l'avvio della Juventus: "E Pirlo scopre di non essere Maestro"

"E Pirlo scopre di non essere Maestro", titola Il Giornale oggi in edicola. Una squadra in costruzione, tra infortuni Covid ed un allenatore ai primi passi: questa è la Juventus. Qualcuno ha già cominciato a storcere il naso, ma ovviamente il credito di cui gode Pirlo è pressoché infinito e nessuno si sogna di metterlo in discussione. La Juventus di quest'anno ha già raccolto tre pareggi in quattro partite giocate, mentre l'anno scorso la terza "ics" era arrivata alla quattordicesima giornata. Servirà tanto lavoro, soprattutto in fase difensiva, per nulla imperforabile, per poi organizzare la fase offensiva e liberare tutto il talento di cui il gruppo dispone.