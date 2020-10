il Giornale: "Ibra testimonial e i due schiaffoni al viziato Cristiano Ronaldo"

"Ibra testimonial e i due schiaffoni al viziato Cristiano Ronaldo". Questo il titolo che il Giornale utilizza al suo interno nell'edizione odierna. Due schiaffoni dello svedese al nevrotico strepitare di CR7 a cui è andata male. E' bastato che Ibrahimovic si presentasse alla campagna di sensibilizzazione della Regione Lombardia, sulle mascherine da indossare, per distinguere campioni che parlano con i piedi da quelli che usano anche la testa: "Io ho vinto, tu non sei Zlatan. Non sfidare il virus". Il portoghese si è dimostrato un ricco, viziato, insofferente pedatore, mentre il centravanti del Milan una bandiera per tutte le ragioni arricchendo tutti di credibilità mettendosi a contatto con noi a modo suo. Questo spot vale una statua.