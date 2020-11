Il Giornale: "Il narcisismo arbitrale che trasforma il Var in nemico"

"Il narcisismo arbitrale che trasforma il VAR in nemico". Questo il titolo che utilizza al suo interno Il Giornale nell'edizione odierna. Il VAR sta diventando una variabile indipendente e gli ultimi risultati cominciano a metterne in dubbio efficacia e necessità d'uso. Arbitri in campo e al monitar stanno creando scetticismo e dubbi. La fantasia non ha limiti, pensavamo che il tempo delle prove fosse finita, ma invece non è così. Nella scorsa stagione venivano concessi troppi rigori, ora l'opposto: il VAR non sarà abolito, ma non va usato a discrezione del narcisismo arbitrale. Ci vorrebbe anche per i fischietti un po' di scuola in più?