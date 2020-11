Il Giornale: "Il Toro ha risvegliato il Conte incazzoso. Ora deve ringhiare anche in Europa"

L'edizione odierna de Il Giornale scrive dei nerazzurri e il loro tecnico: "Il Toro ha risvegliato il Conte incazzoso. Ora deve ringhiare anche in Europa". Pazza davvero, l'Inter è inguardabile per 60 minuti, sotto 2-0, poi si rimette in carreggiata e vince 4-2. Quell'ora giocata ai limiti dell'imbarazzante ha svegliato finalmente dal suo torpore Antonio Conte, di nuovo passionale, incazzoso. "In questo momento non siamo una grande squadra, dobbiamo lavorare tanto", le sue parole. Basta il politichese, il Conte che ringhia è una buona notizia per chi non sopporta il politically correct, infatti servono sganassoni e urla. Qui il vero Conte può tornare ad essere maestro. E deve per forza tornare a vincere in Europa, con le buone o con le cattive. Perché ora comanda lui, ha ragione lui. Ma solo se vince.