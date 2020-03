Il Giornale in apertura: "Chiamate Draghi"

vedi letture

"Chiamate Draghi": così Il Giornale in apertura quest'oggi. Dalla UE no ai Corona-bond. Il Premier Conte non ci sta e strappa: "Facciamo da soli". E la politica italiana ora pensa a Super Mario Draghi come Premier. Nel frattempo la strage non si ferma: i contagi sono in risalita.