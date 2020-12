Il Giornale in apertura: "Festa Atalanta, disastro Inter: è fuori dall'Europa"

"Festa Atalanta, disastro Inter: è fuori dall'Europa". Così in taglio basso l'edizione odierna de Il Giornale, che dedica spazio ai risultati di ieri delle italiane in Europa. La squadra di Conte non va oltre lo zero a zero con lo Shakhtar ed è fuori da tutte le competizioni internazionali, mentre gli orobici sbancano la Johan Cruijff ArenA e passano il turno.