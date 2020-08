Il Giornale in prima pagina: "Europa amara per l'Inter, coppa al Siviglia"

"Europa amara per l'Inter, coppa al Siviglia". Titola così in taglio basso sulla propria prima pagina il Giornale in edicola oggi: "L'inter accarezza la coppa solo per pochi minuti del primo tempo. Resta in partita fino a 15 minuti dalla fine, ma poi cede al Siviglia 3-2, che vince la sua sesta Europa League in 14 anni. La squadra di Conte scopre tutti i suoi limiti non appena si alza l'asticella del livello degli avversari. E scopre la serata stora del suo fenomeno Lukaku che si mangia un gol colossale e firma persino l'autogol decisivo".