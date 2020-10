Il Giornale in prima pagina: "Mancini gioca in difesa contro il governo"

"'Il calcio è un diritto'. Mancini gioca in difesa contro il governo". Questo il titolo sulla prima pagina de il Giornale in edicola oggi, in riferimento alle parole del Ct Roberto Mancini in conferenza stampa. Alle parole del ministro Speranza sul fatto che ci sono altre priorità rispetto al calcio, il ct della Nazionale ha risposto così: "Io non so se può fare male o meno. Bisogna pensare quando si parla, ogni tanto. Per tutti gli italiani lo sport è un diritto, come la scuola. Non è una cosa data così, abbiamo diritto a tutto questo. È una priorità importante, lo sport in Italia è praticato da milioni di italiani, a tutti i livelli".