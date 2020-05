Il Giornale in prima pagina: "Spadafora, il ministro dello Sport che odia lo sport (soprattutto il calcio)"

"Spadafora, il ministro dello Sport che odia lo sport (soprattutto il calcio)". Questo il titolo sulla prima pagina de il Giornale in edicola stamani in riferimento alle dichiarazioni dubbiose del Ministro dello Sport. Si legge come Spadafora venga visto come un nemico della Serie A da cui bisogna aspettarsi di tutto.