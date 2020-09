Il Giornale in prima pagina: "Test farlocco, Suarez nei guai"

"Test farlocco, Suarez nei guai". Questo il titolo in taglio basso, sulla prima pagina de il Giornale in edicola oggi in riferimento all'inchiesta sull'esame linguistico del calciatore. Le indagini sono ancora in corso da parte della Guardia di Finanza di Perugia per l'esame di italiano svolto da Luis Suarez. Dalle intercettazioni emerge il quadro di un esame farsa per Suarez. Nonostante i dubbi di alcuni professori ("Non spiccica 'na parola"), con l'uruguaiano tutto era accordato affinché superasse indenne il test.