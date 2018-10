Il Giornale: "In USA vanno pazzi per le figurine Panini"

© foto di Lazzerini

Si parla di calcio anche sulla prima pagina de Il Giornale, ma in un modo del tutto particolare. Trovano spazio sul quotidiano le storiche figurini della Panini dedicate ai protagonisti del pallone. "In USA vanno pazzi per le figurine Panini: offerta da 1 miliardo" titola il quotidiano che nell'occhiello del pezzo scrive: "Il Made in Italy che conquista il mondo".