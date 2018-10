Il Giornale: "Insigne formato Napoli, scommessa Mancini per i gol azzurri"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Insigne formato Napoli, scommessa Mancini per ritrovare i gol azzurri" titola Il Giornale all'interno delle proprie pagine sportive: "Anche con l'Italia Lorenzo più vicino alla porta. Il ct: 'Immobile unico centravanti'. Ma sta fuori". Nel taglio basso: "Piccini, premiato dal Mancio nel momento più buio. Esploso nel Betis, non ha ancora convinto Valencia: senza fortuna in Italia, ma ora è in azzurro".