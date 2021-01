Il Giornale: "Inter, anche un colosso come Suning fatica a reggere i ritmi folli del calcio"

Il Giornale in edicola questa mattina dedica uno spazio all'interno ai nerazzurri con questo titolo: "Inter, anche un colosso come Suning fatica a reggere i ritmi folli del calcio". Anche l'imprenditore cinese cerca partner e fondi per il suo club, mentre Elliot perde il primo round in tribunale con Boban. Insomma, il vento fuori dal campo sembra sfavorevole per le milanesi. Suning è la terza azienda privata in Cina, ha un giro di affari miliardario, ma fatica a reggere i ritmi economici del calcio. E pensare che paga 1 milione netto al mese a Conte... Non bisognerebbe stupirsi se a gennaio non ci saranno investimenti, ma forse fermarsi a riflettere.