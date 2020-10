Il Giornale: "Juve a due velocità. E Pirlo paga il prezzo tra errori, buchi e rebus"

Nell'edizione odierna, Il Giornale definisce la Juventus un "club a due velocità": la parte manageriale, secondo il quotidiano, ha la visione di Agnelli, mentre quella sportiva manca di figure di carattere. La Juve di Pirlo oggi ha "troppe idee e confuse, quasi che l'allenatore, oltre a non avere mai sperimentato il mestiere, non conosca le caratteristiche dei calciatori a disposizione". La storia bianconera conferma - sempre secondo Il Giornale - che all'interno del club la sinergie tra dirigenza e gruppo squadra deve realizzarsi non per tifo e amicizia ma per progetto aziendale. C'è poi il problema Dybala, "un gioiellino che ritiene di essere una pietra preziosa". Ovviamente contro lo Spezia si vedrà un'altra Juventus: "Si dice così per mettere la palla in calcio d'angolo. Mentre gli altri vanno in gol", chiosa il quotidiano.