Il Giornale: "L'Italia non c'è e Mancini si salva con un rigore da Var"

In principio è stata la Juventus, con il docu-film prodotto da Netflix, First Team. Archetipo del dietro le quinte di quel che c'è nel lavoro d'ogni giorno che avviene a telecamere spente. I giocatori che si confidano, le discussioni nell'alveo dello spogliatoio. E' stata una primogenitura...

Dallo Stadium a CR7, da First Team alla U23. Tutti i motivi per cui Totti ha consegnato il titolo alla Juventus. Il Manchester City e Guardiola intanto stravolgono il modo di raccontare il calcio

La Stampa in taglio alto: "L'Italia soffre, con la Polonia pari di rigore"

Tuttosport in taglio alto: "Chiesa sveglia l'Italia"

Ciociaria Oggi: "Il Frosinone batte la Ternana in amichevole"

L'Unione Sarda: "Solo un pari per l'Italia contro la Polonia"

La Stampa "Balo c'è ma non si vede. Fuori lui l'attacco cambia passo"

Il Secolo XIX intervista Tonelli: "Non sappiamo quanto siamo forti"

Il Corriere dello Sport in taglio centrale: "Milan: Fabregas!"

Lazio, Il Messaggero titola: "Una Lupa per Correa"

Corriere di Roma: "Lazio in allarme, sulle fasce non c'è qualità"

Corriere Fiorentino e la deroga sulla fascia di capitano: "Solo per Astori"

Il Giornale apre le sue pagine sportive col pari degli azzurri: "L’Italia non c’è ancora e Mancini si salva con un rigore da Var", titola il quotidiano milanese. Zielinski infila ancora Donnarumma, la Polonia fa soffrire e il pari è un regalino.

